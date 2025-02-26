«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити».

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 1.88.

Всё у Гвардиолы валится из рук. Вылетели из Лиги чемпионов, дважды уступив «Реалу» (2:3 и 1:3). Проиграли два из трёх предыдущих матчей АПЛ: уступили разгромно «Арсеналу» (1:5) и «Ливерпулю» (0:2). Но среди всего этого ужаса затесалась уверенная победа над крепким «Ньюкаслом» (4:0). Хет-трик в ворота «сорок» оформил новичок Омар Мармуш.

С результативностью у «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» нет никаких проблем. Чаще забивает в лиге только один клуб. Не трудно догадаться какой, но дадим подсказку — он возглавляет турнирную таблицу. Эрлинг Холанд и Сон Хын Мин знают своё дело. Норвежец записал на свой счёт уже 27 голов в этом сезоне в составе «горожан». А вот защита… Даже говорить не хочется.

Напрашивается ставка на ТБ 3.5 мяча. На двоих соперники в текущем розыгрыше чемпионата Англии забили 105 мячей и пропустили 75. Красивые цифры, даже жалко портить, но непременно набежит ещё. Только в двух из шести последних очных встреч в АПЛ на двоих забили меньше четырёх голов. Легко могут перевыполнить норму.