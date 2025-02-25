«Арминия» — «Вердер»: прогноз на матч Кубка Германии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на четвертьфинал Кубка Германии «Арминия» — «Вердер».

Ставка: «Вердер» победит за 2.02.

Букмекеры дают на победу «Вердера» коэффициент 2.02, и этим надо пользоваться. «Вердер» выступает в Бундеслиге, и назвать его аутсайдером не повернётся язык. За 23 тура набрал 30 очков и завис в середине турнирной таблице. Отрыв от зоны вылета составляет 15 очков.

Конечно, у «Вердера» не так часто случаются победы. При этом в последнее время команда редко радует голами. Однако «Арминия» выглядит, мягко говоря, менее предпочтительно. С момента последнего выступления в Бундеслиге команда сильно потеряла в классе. Прямо сейчас выступает в третьей по силе лиге. Причём идёт там не на первом месте.

«Вердер» без шуток может побороться за трофей. При победе над «Арминией» он выйдет в полуфинал, где сыграет с победителем пары «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург». С учётом проблем, с которыми сталкиваются эти команды, можно пробиться в финал. Короче говоря, с мотивацией возникнуть проблем не должно. А класс выше, чем у «Арминии».