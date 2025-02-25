«Барселона» — «Атлетико»: прогноз Владислава Радимова на матч Кубка Испании

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Кубка Испании «Барселона» — «Атлетико».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.68.

«Если вы помните, в матче чемпионата Испании «Атлетико» выиграл на домашнем стадионе «Барселоны» со счётом 2:1. Причём тогда гости переломили ход игры, уступая 0:1. Однако в том матче «Барселона» имела подавляющее преимущество, давила «Атлетико» прессингом, владела мячом и заслуженно вела 1:0. Настоящее чудо, что «Атлетико» не только не проиграл, но и сумел победить.

Думаю, что сейчас ситуация будет примерно такой же, сценарий абсолютно тот же. Диего Симеоне понимает, что всё решится в ответном матче в Мадриде и поэтому нет смысла менять тактику. Тем более против такой «Барселоны», а каталонцам если дать пространство, то соперник будет уничтожен. Так что «Атлетико» закроется, а «Барселона» будет играть со своей высокой линией обороны, прессинговать и точно так же создавать моменты.

Мне кажется, что «Атлетико» устроит даже поражение с минимальным счётом, поэтому раскрываться смысла нет. Однако такого везения, как в матче чемпионата, у мадридцев уже не будет.

Поэтому, на мой взгляд, победа «Барселоны» — это однозначный исход. Не знаю, какой будет счёт, но уверен, что каталонцы выиграют. Если это будет минимальная победа, такой результат устроит обе команды, ведь всё решится уже в ответном матче в Мадриде», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».