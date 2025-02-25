«Барселона» — «Атлетико»: прогноз Эдуарда Мора на первый матч 1/2 финала Кубка Испании

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка Испании «Барселона» — «Атлетико».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.70.

«Первый полуфинальный матч Кубка Испании между «Барселоной» и «Атлетико» пройдёт в Каталонии. И я вижу «Барселону» в этом матче фаворитом. У команд довольно-таки плотный график, играть им тяжело. Но у «Барселоны» больше пространства для манёвров и лучше скамейка. Флик может ротировать свой состав активнее, чем Симеоне, у которого не так много футболистов, способных выйти на замену и усилить игру, особенно в полузащите.

Поэтому я думаю, что «Барса» будет выглядеть свежее. «Атлетико» также постарается сделать всё, чтобы сохранить шансы на успех в ответной игре. Учитывая то, как «Барса» играет в обороне, я думаю, что «Атлетико» должен забить. Хотя можно возразить, что «Барселона» в последних двух матчах не пропускала. Но там были не самые сильные соперники, и они просто не пользовались своими моментами. У «Атлетико» с реализацией в атаке никаких проблем обычно не возникает.

Мой прогноз – чистая победа «Барселоны», — приводит слова Мора «РБ Спорт».