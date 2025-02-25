«Барселона» — «Атлетико»: прогноз Романа Гутцайта на игру Кубка Испании

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Кубка Испании «Барселона» — «Атлетико».

Ставка: обе забьют за 1.57.

«На решающей стадии Кубка короля Испании в первом матче «Барселона» у себя дома будет принимать мадридский «Атлетико».

Обе команды сейчас находятся в хорошей форме. «Барселона» уверенно проявила себя на групповом этапе Лиги чемпионов. То же самое можно сказать и о команде Диего Симеоне. Они одни из лидеров испанского чемпионата наряду с мадридским «Реалом», они будут играть в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ну а эта неделя в Испании посвящена матчам внутреннего чемпионата и национального Кубка. Первая игра, поэтому есть полное ощущение, что при насыщенности календаря тренеры сделают немало перестановок в стартовом составе. Может быть, на поле выйдут неосновные вратари, что абсолютно характерно для кубковых матчей в Испании. И мне кажется, что, учитывая стилистику игры «Барселоны», которая пытается держать максимально высокую линию обороны, у «Атлетико» будут шансы отличиться.

В прошлые выходные «Барселона» на выезде победила «Лас-Пальмас» со счётом 2:0. «Атлетико» оказался сильнее «Валенсии» на её поле, победив 3:0. А на самом деле переиграть нынешнюю «Валенсию» у неё в гостях — это задача очень непростая. Прекрасно проявил себя Хулиан Альварес, который отметился несколькими мячами. Антуан Гризманн традиционно отдал результативную передачу. В общем, лидеры атаки «Атлетико» в полном порядке и наверняка они найдут возможность несколько раз за матч серьёзно угрожать воротам «Барселоны», чья линия обороны, как обычно, будет располагаться примерно в районе центральной линии.

Что же касается самой «Барсы», то Рафинья проводит просто выдающийся сезон. Роберт Левандовски забил уже больше 20 мячей во всех турнирах. И даже если они не выйдут в старте, а появятся со скамейки — они свои моменты в домашнем матче против «Атлетико» совершенно точно найдут. К чему я клоню? К тому, что жду голы от обеих команд», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».