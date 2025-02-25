Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Барселона» — «Атлетико»: прогноз Романа Гутцайта на игру Кубка Испании

«Барселона» — «Атлетико»: прогноз Романа Гутцайта на игру Кубка Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Кубка Испании «Барселона» — «Атлетико».

Ставка: обе забьют за 1.57.

«На решающей стадии Кубка короля Испании в первом матче «Барселона» у себя дома будет принимать мадридский «Атлетико».

Обе команды сейчас находятся в хорошей форме. «Барселона» уверенно проявила себя на групповом этапе Лиги чемпионов. То же самое можно сказать и о команде Диего Симеоне. Они одни из лидеров испанского чемпионата наряду с мадридским «Реалом», они будут играть в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
25 февраля 2025, вторник. 23:30 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ну а эта неделя в Испании посвящена матчам внутреннего чемпионата и национального Кубка. Первая игра, поэтому есть полное ощущение, что при насыщенности календаря тренеры сделают немало перестановок в стартовом составе. Может быть, на поле выйдут неосновные вратари, что абсолютно характерно для кубковых матчей в Испании. И мне кажется, что, учитывая стилистику игры «Барселоны», которая пытается держать максимально высокую линию обороны, у «Атлетико» будут шансы отличиться.

В прошлые выходные «Барселона» на выезде победила «Лас-Пальмас» со счётом 2:0. «Атлетико» оказался сильнее «Валенсии» на её поле, победив 3:0. А на самом деле переиграть нынешнюю «Валенсию» у неё в гостях — это задача очень непростая. Прекрасно проявил себя Хулиан Альварес, который отметился несколькими мячами. Антуан Гризманн традиционно отдал результативную передачу. В общем, лидеры атаки «Атлетико» в полном порядке и наверняка они найдут возможность несколько раз за матч серьёзно угрожать воротам «Барселоны», чья линия обороны, как обычно, будет располагаться примерно в районе центральной линии.

Что же касается самой «Барсы», то Рафинья проводит просто выдающийся сезон. Роберт Левандовски забил уже больше 20 мячей во всех турнирах. И даже если они не выйдут в старте, а появятся со скамейки — они свои моменты в домашнем матче против «Атлетико» совершенно точно найдут. К чему я клоню? К тому, что жду голы от обеих команд», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Барселона» — «Атлетико». На каждого Флика найдётся свой Симеоне
«Барселона» — «Атлетико». На каждого Флика найдётся свой Симеоне
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android