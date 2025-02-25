«Барселона» — «Атлетико»: ставка Александра Мостового на встречу Кубка Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка Испании «Барселона» — «Атлетико».

Ставка: победа «Барселоны» 2:1 за 7.60.

«Барселона» и «Атлетико» встретятся в полуфинале Кубка Испании. Это только первая встреча соперников в турнире. Отдаю тут предпочтение каталонцам, которые будут сейчас бороться за победу в любом матче.

Сезон переходит в интересную и важную стадию. Во всех турнирах начинают определяться возможные фавориты — полуфиналы Кубка Испании, плей-офф ЛЧ, финальная прямая в Ла Лиге. И обе команды имеют перспективы во всех турнирах.

Особенно интересно смотреть на график «Атлетико». Ему в ближайший месяц предстоит трижды сыграть с «Барселоной» и дважды с «Реалом». У каталонцев же график чуть проще, в той же ЛЧ им выпало играть с «Бенфикой».

Также интересно, что обе команды сейчас борются за победу в Ла Лиге. Причём ситуация у них очень близкая — их разделяет всего одно очко, выше стоит «Барса». «Реал» также имеет минимальный разрыв с ними. Так что явно в ближайшее время исход чемпионской гонки не решится.

Если сравнивать последние матчи противников, то форма команды Флика явно выше. Уже почти два месяца вообще не проигрывает команда. Да и вничью она всего два раза за этот период сыграла, в том числе поделила очки в заключительном туре ЛЧ с «Аталантой» (2:2).

«Атлетико» в целом тоже неплохо выступает. У него всего одна неудача с «Леганесом» была в 2025 году — 0:1 Правда, вничью трижды после этого ещё сыграли подопечные Симеоне, в том числе с не самыми сложными соперниками — 1:1 с «Вильярреалом» и 1:1 с «Сельтой».

В последних очных встречах «Барса» выступала намного лучше — победила пять раз в шести матчах. И сейчас я тоже поверю в каталонцев. Они стабильнее выступают, смотрятся увереннее. «Атлетико» же на дистанции начал хуже играть, чаще теряет очки», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».