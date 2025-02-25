«Челси» — «Саутгемптон»: прогноз Эдуарда Мора на матч АПЛ 25 февраля

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Саутгемптон».

Ставка: тотал «Челси» больше 2.5 за 1.70.

«В 27-м туре чемпионата Англии «Челси» сыграет дома против «Саутгемптона». «Челси» находится на седьмом месте, от зоны Лиги чемпионов его отделяет одно очко. Безусловно, команда хочет туда попасть. Тем более что у «Челси» всё для этого есть, но последние матчи для них складывались неудачно.

После двух поражений от «Брайтона» Мареска начал экспериментировать с составом в игре против «Астон Виллы». Поначалу даже вроде бы получалось, но в итоге всё равно команда потерпела поражение. Безусловно, ей нужно реабилитироваться. И против кого это сделать лучше всего? Конечно, против команды, которая идёт на последнем месте.

Поэтому я думаю, что «Челси» будет играть с большим желанием. Наверняка снова будут эксперименты. Полагаю, что «Челси» забьёт много, но также пропустит. Стабильности и игрового почерка у клуба нет, он пока что находится в поиске. И «Челси» пропускает в каждом матче. Ну а «Саутгемптон» уже играет раскрепощённо, поскольку гарантированно вылетает. Поэтому я думаю, что «Саутгемптон» много пропустит, но при этом свой гол забьёт.

Мой прогноз на игру — «Челси» забьёт не менее трёх голов», — приводит слова Мора «РБ Спорт».