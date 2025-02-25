«Челси» — «Саутгемптон»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Челси» — «Саутгемптон».

Ставка: победа «Челси» с форой (-2) мяча за 1.95.

«В 27-м туре АПЛ встретятся «Челси» и «Саутгемптон». Эта встреча пройдет очень вовремя для «синих», им как раз надо прервать свою серию поражений. Лучше соперника для этой цели не придумать.

Неудачно провёл «Челси» последние матчи, проиграл в четырёх из пяти своих игр. Думаю, ожидалась только одна неудача клуба за этот период — в игре с «Ман Сити» (1:3). В других противостояниях «синие» не справились с более простыми соперниками — дважды с «Брайтоном» (1:2 и 0:3), а также с «Астон Виллой» (1:2). Единственную победу за этот период команда Марески добыла в матче с «Вест Хэмом» (2:1).

Из-за таких результатов «Челси» сразу же выпал из еврокубковой зоны — с 43 баллами он идёт на седьмой строчке. В АПЛ конкуренция большая, совершать ошибки нельзя, особенно несколько кряду. Я бы не сказал, что «синие» находятся в кризисе. Скорее, им сейчас тяжело играть из-за отсутствия Лиги конференций, которая уже скоро вернётся. Слишком много игроков, напряжение нарастает. А некоторых футболистов всё равно некем заменить, как в ситуации с Джексоном в нападении.

У «Саутгемптона» абсолютно такая же ситуация в пяти последних матчах — четыре проигрыша и одна победа. Только вот клуб и до этого выступал схожим образом, почти только уступал. Коллектив является главным претендентом на понижение в классе. Сейчас с девятью очками он стоит на 20-м месте, имеет отставание от ближайших соперников в восемь очков, которые вряд ли наберёт уже.

В общем, «Челси» необходимо прервать свою серию неудач. Ранее ему противостояли крепкие соперники. Нынешний же «Саутгемптон» вряд ли сумеет что-то противопоставить «синим», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».