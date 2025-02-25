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«Челси» — «Саутгемптон»: ставка Дмитрия Градиленко на матч 27-го тура АПЛ

«Челси» — «Саутгемптон»: ставка Дмитрия Градиленко на матч 27-го тура АПЛ
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Челси» — «Саутгемптон».

Ставка: индивидуальный тотал «Челси» меньше 2.5 мячей за 2,30.

«Челси» и «Саутгемптон» сыграют в 27-м туре АПЛ на «Стэмфорд Бридж». В последние годы гости играют удачно. С 2019 года было проведено шесть матчей, и лишь раз «Саутгемптон» проиграл. Даже в сезоне-2022/2023, когда «святые» заняли последнее место и вылетели в Чемпионшип, они одержали победу, и это тоже было в феврале.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
25 февраля 2025, вторник. 23:15 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Саутгемптон
Саутгемптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В семи последних матчей сезона «Саутгемптоном» была одержана всего лишь одна победа, в остальных были поражения. И внимание, виктория тоже была на выезде, был обыгран «Ипсвич», который, скорее всего, тоже вылетит. Все потеряно, кроме «чести» — это как раз-таки про «Саутгемптон». А почему бы нет?

И почему бы не сотворить сенсацию, которых в АПЛ становится все больше. Тем более, в данный момент «Челси» «не в порядке»: с 25 января провели пять матчей, а победа лишь одна. И «синие» уже не в зоне еврокубков.

Поэтому предлагаю рассмотреть «Саутгемптон» с форой (+2) за 2,06. Или индивидуальный тотал «Челси» меньше 2.5 мячей за 2,30. Я за второй вариант», — приводит слова Градиленко «ВсёПроСпорт».

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