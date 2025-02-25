«Интер» — «Лацио»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка Италии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка Италии «Интер» — «Лацио».

Ставка: победа «Интера» за 1.76.

«Интер» находится и в отличной форме, и у его поклонников есть повод для радости. В прошедшие выходные их команда одержала непростую победу дома над «Дженоа», единственный гол на счету Лаутаро Мартинеса. Этот успех вкупе с неудачей «Наполи» в выездной игре против «Комо» позволил команде Симоне Индзаги вновь выйти на первую строчку в Серии А. Есть ещё Лига чемпионов, где вместо миланского дерби «Интеру» предстоит играть против «Фейеноорда». С одной стороны, обидно, что фанаты остались без противостояния, а с другой — поклонники чёрно-синих точно будут подшучивать над соседями из-за их раннего вылета.

«Лацио» проводит неоднозначный сезон. С одной стороны, римская команда уверено выиграла групповой этап в Лиге Европы и вышла в 1/8, где ей предстоит противостояние с чешской «Викторией» из Пльзени. С другой, в чемпионате Италии «Лацио» лихорадит, стоит им приблизиться к лидерам, как следует спад. Вот и в минувшие выходные выездные 0:0 против «Венеции» точно нельзя записать в актив. «Ювентус» же свой матч выиграл, и потому зона Лиги чемпионов теперь уже в двух очках, а дальше играть ещё и на два фронта, плюс Кубок Италии на этой неделе.

«Болонья» и «Милан» уже вышли в полуфинал, а «Интер» и Лацио» только будут оспаривать право там сыграть. При этом обе команды в чемпионате бьются за решение своих задач и пока ощущение, что расслабляться им точно не стоит. При этом обе итальянские команды получили в еврокубках отличных соперников, точно уступающих им в классе. Поэтому сложно понять, где и как Индзаги и Барони могут ротировать состав. Всё же миланская команда играет дома и обладает более классным составом», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».