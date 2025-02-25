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СКА — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

СКА — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ СКА – «Спартак».

Ставка: ТБ 6 за 1.72.

«К самой принципиальной битве во всей КХЛ оба соперника подходят не в лучшем настроении. СКА сенсационно проиграл дома неудобному для себя «Куньлуню». «Спартак» тоже дома и ещё громче влетел Минску, не забив ни одной. Понятно, что перед обеими командами в любом случае ставят сверхзадачу обязательно побеждать «заклятых друзей», но свежие турнирные неудачи и вовсе превратят настрой в перехлёстывающий.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В начале января СКА проиграл «Спартаку» дома 0:5, а в конце – показал, что провёл работу над ошибками и знает, как остановить красно-белую атаку. Стоит отдать невским армейцам небольшое преимущество. Наиболее вероятным исходом видится победа хозяев с разницей в шайбу-две. А уж в результативном характере матча сомневаться не приходится. В защите гостей проходной двор, у питерцев нет надёжного первого номера. 6 шайб на двоих – минимум, который увидят зрители матча. А скорее всего, больше», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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