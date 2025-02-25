«Торпедо» – ЦСКА: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ 25 февраля

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Торпедо» – ЦСКА.

Ставка: ТБ 5 за 1.72.

«Воскресная победа в Уфе чуть успокоила московских армейцев, нервов внутри команды теперь явно поменьше, чем после трех позорных поражений подряд. Вот только выигрывать надо еще. А сделать это в Нижнем гораздо сложнее, чем в гостях у «Салавата», спонсируемого той же компанией. «Торпедо» во второй половине февраля играет намного лучше, чем ЦСКА. Три победы в четырех встречах, минимум четыре заброшенных в каждом из этих матчей.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Еще одним очень важным козырем хозяев будет свежесть. Команда Ларионова отдыхала шесть дней, потом размялась в пятницу на сочинцах и должна быть в идеальных кондициях. Она продолжает погоню за седьмым местом – и москвичей должна обыгрывать без проблем. Забивать нынешней красно-синей обороне тоже нетрудно, поэтому в этой встрече точно будет больше 5 голов», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».