«Локомотив» — «Динамо» М: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Ярославле

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» – «Динамо» М.

Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1) за 2.38.

«У лидера чемпионата КХЛ ярославского «Локомотива» осталось всего девять матчей в регулярном чемпионате, из которых сразу три будут против московского «Динамо». Первая из этих трёх игр пройдёт в Ярославле 25 февраля, и на неё я попробую дать прогноз в этом тексте.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Для начала давайте вспомним, как команды провели первые три встречи до этого: 21 октября — 4:3, победа «Локомотива» по буллитам. 26 ноября — 3:0, домашняя победа «Динамо», 27 января — 2:1, домашняя победа «Локомотива».

Как видите, всё довольно плотно и интересно. По очкам 4:3 в пользу «Локомотива», а вот по разнице шайб 7:5 в пользу «Динамо». Но самое важное, конечно, не это, а то, в какой форме команды подходят к этому матчу, особенно это касается бело-голубых, которые как будто оказались в некоторой яме.

Посмотрите на последние результаты матчей у «Динамо»: проиграли на выезде «Спартаку» в овертайме 2:3, дома «Сочи» 3:5 и минскому «Динамо» 0:5. Это не совсем похоже на команду Алексея Кудашова, которая за весь сезон ещё ни разу не проигрывала четыре матча подряд, а сейчас очень близка к этому «достижению».

«Локомотив» из-за травмы Даниила Исаева чуть снизил скорость набора очков своего «бронепоезда», но сейчас, когда Исаев вернулся, может вновь начать набирать ход. Тем более сейчас идёт серия из четырёх матчей подряд с набранными очками и серия из двух побед подряд.

В общем, у «Динамо» после матча в Ярославле будет ещё игра в Санкт-Петербурге, так что выезд очень непростой. Если не собраться здесь и сейчас, можно в Москву вернуться, имея уже пять поражений кряду», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».