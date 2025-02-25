«Локомотив» — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Ярославле

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Локомотива» и ТМ 5 за 3.40.

«Локомотив» впервые за месяц одержал две победы подряд. И пусть 2:1 в овертайме с «Сибирью» мало кого впечатлили, команда явно выбирается из кризиса. Есть ощущение, что вице-чемпионы просто не хотели выкладываться против новосибирцев по полной, решив поберечь силы на «Динамо». Так что бело-голубым придётся очень непросто.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Тем более что команда Кудашова неожиданно выдала худший за несколько месяцев турнирный отрезок. Три поражения подряд, по пять пропущенных от Сочи и Минска, беззубая атака и безобразные ляпы в обороне. Проблемное состояние своих подопечных признаёт даже главный тренер. Конечно, бело-голубые провели работу над ошибками и постараются сыграть в качественный хоккей. Но победить им вряд ли удастся. Месяц назад в Ярославле хозяева хладнокровно пользовались ошибками динамовской защиты и очень эффективно нейтрализовали динамовскую атаку. В итоге счёт был 2:1 в пользу «Локомотива». Скорее всего, и этот матч пройдёт по тому же сценарию. Берите победу команды Никитина и тотал меньше 5 шайб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».