«Ноттингем Форест» — «Арсенал»: прогноз и ставки на матч АПЛ

26 февраля состоится матч 27-го тура чемпионата Англии, в котором «Ноттингем Форест» примет «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск. Главный судья — Эндрю Мэдли.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.00, что равно 50% вероятности.

Победа «Ноттингем Форест» оценивается коэффициентом 4.10 — в районе 24%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70, что составляет около 26%.

В то же время аналитики считают, что матч «Ноттингем Форест» — «Арсенал» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.23.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.96.