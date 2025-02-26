«Ноттингем Форест» — «Арсенал»: прогноз на матч чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Арсенал».

Ставка: обе забьют за 1.98.

В прошлом сезоне под этой вывеской как таковой не было интриги. Поблагодарим Нуну Эшпириту Санту. Он помог «Ноттингем Форест» вспомнить, что значит быть одним из самых сильных клубов Англии. «Лесники» расположились на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. Отставание от занимающего вторую строчку «Арсенала» составляет шесть очков.

В первом круге тактика Нуну не сработала. «Арсенал» победил со счётом 3:0. Однако тогда согревала лондонцев надежда на победу в чемпионате Англии. После поражения в предыдущем туре АПЛ от «Вест Хэма» (0:1) шансы догнать «Ливерпуль» стали ничтожно маленькими. Отставание уже 11 очков.

Да, у «канониров» есть игра в запасе, однако до конца чемпионата осталось совсем мало времени, а мерсисайдцы явно не намерены сбавлять ход. На протяжении всего сезона «Арсенал» показывает хороший по качеству футбол, но упускает много моментов. То и дело мяч пролетает рядом с каркасом или игроки бьют прямо в голкипера. Если бы время от времени не подводила реализация, вполне возможно, «Ливерпуль» догонял бы «канониров», а не наоборот.

Впрочем, ни разу в текущем розыгрыше АПЛ не было такого, чтобы «канониры» не смогли забить в двух играх подряд. И «Ноттингем Форест» лишь однажды на своём поле не смог забить — во встрече 6-го тура с «Фулхэмом» (0:1). Почему бы не проверить «обе забьют»? Может быть, много голов и не увидим, но по одному разу соперники вполне способны друг друга огорчить.