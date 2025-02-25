Сергей Игнашевич — о Сафонове: пока ещё ножки трясутся. У него каждый матч как экзамен

Экс-игрок ПФК ЦСКА и сборной России на подкасте Cappuccino&Catenaccio, который выходит при поддержке БЕТСИТИ, рассказал об игре ногами вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

— У него и в «Краснодаре» было много проблем (при игре ногами), и в сборной ошибался на этой позиции, и в чемпионате (Франции) это видно. А здесь ещё ножки трясутся, присутствует давление. Понятно, что у него каждый матч — как экзамен. От того, как он сыграет ногами, как будет начинать атаки, как сыграет в воротах, решается, по сути, его футбольная жизнь. Весь мир смотрит и понимает, что идёт проверка на фоне Доннаруммы. Конечно, у него ещё нет такого большого опыта. Видно, что он волнуется, придумывает слишком много сложных, рискованных передач.

Также Игнашевич рассказал, кого считает фаворитом в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «ПСЖ».

— Я бы поставил лёгким фаворитом «ПСЖ». У «Ливерпуля» всё гладко идёт в чемпионате, а в Лиге чемпионов была пауза. У них как будто чуть-чуть ушёл игровой тонус. Не хватает собачьей хватки, когда они без проблем разделывались с такими командами, как «Эвертон», «Вулверхэмптон».

Вижу суперсильный на сегодняшний день «ПСЖ». 9,5 позиции на футбольном поле в топе, только Доннарумма с мячом в ногах неубедителен. Реакция у него хорошая, но пропускает много лёгких мячей. А полузащита и атака может «раздеть» любую оборону. В центре у «Ливерпуля» лучшие центральные защитники, но догонят ли крайки Баркола, Хвичу и Дембеле?

«Ливерпуль» идёт на всех порах к чемпионству. У футболистов и тренеров есть определённый крен в головах — это чемпионат Англии. Неудачу в Лиге чемпионов они смогут пережить легко, в отличие от того пути, по которому пошёл «ПСЖ». Очень тяжёлая группа, волевой выход. И тот уровень, который они сейчас демонстрируют, позволяет им быть среди фаворитов. Уверен, что этот турнир у них стоит в большем приоритете, чем у «Ливерпуля». При прочих равных этот подход и менталитет может сказаться в пользу «ПСЖ».

Полный выпуск подкаста, который вышел при поддержке БЕТСИТИ, можно посмотреть на VK и YouTube.

Реклама. 18+ ООО «Фортуна» ИНН: 6164205110