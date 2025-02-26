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«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: прогноз и ставка на матч АПЛ

«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: прогноз и ставка на матч АПЛ
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В среду, 26 февраля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоится матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед». Стартовый свисток запланирован на 23:15 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.55, что приблизительно равно 64% вероятности.

Победа «Ньюкасла» оценивается в 5.80 (16%), а на ничейный исход можно поставить за 4.90 (20%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55.

Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу хозяев (9.00).

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