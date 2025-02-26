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«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: прогноз на матч чемпионата Англии

«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: прогноз на матч чемпионата Англии
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.90.

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В «Ливерпуле» нет былой уверенности. Накопившаяся усталость вместе с давлением чемпионской борьбы дают о себе знать. Из пяти последних матчей в разных турнирах лидер АПЛ выиграл только два. Также два раза сыграл вничью и однажды потерпел поражение, которое стоило участия в Кубке Англии.

Кроме того, теперь Арне Слоту и его подопечным нужно думать о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». С календарём повезло, на отдых времени будет больше, чем обычно. И всё же это не может не отвлекать. «Ньюкасл» же борется за место в топ-4 АПЛ, откуда можно попасть в Лигу чемпионов. Так что с мотивацией у него проблем быть не должно.

В последнее время очные встречи соперников изобилуют голами. Учитывая доступность главных голеадоров сторон, можно ожидать этого снова. И Мохамед Салах со стороны «Ливерпуля», и Александер Исак со стороны «Ньюкасла» участвуют в гонке бомбардиров АПЛ. Ждём, что забьют обе команды, а общий тотал превысит 2.5 гола.

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