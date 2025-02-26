«Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид»: ставки и коэффициенты на полуфинал Кубка Испании

В среду, 26 февраля, на стадионе «Реале Арена» в городе Сан-Себастьян состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» — «Реал». Стартовый свисток запланирован на 23:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу мадридского «Реала» предлагается с коэффициентом 1.95, что приблизительно равно 50% вероятности.

Победа «Реала Сосьедад» оценивается в 4.10 (24%), а на ничейный исход можно поставить за 3.80 (26%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.85.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71. Самый вероятный счёт — 1:1 (7.80).