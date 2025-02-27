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«Болонья» — «Милан»: прогноз и ставка на матч Серии А

«Болонья» — «Милан»: прогноз и ставка на матч Серии А
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27 февраля в перенесённом матче 9-го тура итальянской Серии А «Болонья» примет «Милан». Встреча пройдёт на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье, стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный судья — Маурицио Мариани.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 2.60, что составляет приблизительно 38% вероятности.

Победа «Болоньи» оценивается коэффициентом 2.90 — в районе 34%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40, что составляет примерно 28%.

В то же время аналитики считают, что матч «Болонья» — «Милан» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.

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