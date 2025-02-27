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«Болонья» — «Милан»: прогноз на матч

«Болонья» — «Милан»: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Болонья» — «Милан».

Ставка: «Болонья» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 2.02.

Винченцо Итальяно стоит отдать должное за то, что он продолжил развивать идеи Мотты. Не решился далеко уходить от стиля, который стал привычным для «Болоньи». Ничьих многовато из-за того, что не хватает мощи в атаке. Но поражений в первенстве всего четыре, три из них — на выезде. На своём поле красно-синие уступили «Вероне» (2:3) из-за удаления.

У «Милана» на два поражения больше, и сразу пять из них — в гостях. Выездной фактор не единственная проблема, с которой не может совладать Сержиу Консейсау. Его подопечные совсем не похожи на команду, которая начала год с победы в Суперкубке Италии. Всё идёт не по плану португальского специалиста.

Даже реабилитироваться после сенсационного вылета из Лиги чемпионов не получилось. Уступили «Торино» (1:2). Прекрасно сыграл голкипер соперника Ваня Милинкович-Савич. Мик Меньян тоже совершил несколько крутых сейвов, но стал соучастником автогола. Это уже становится хронической проблемой.

Очные встречи редко получаются результативными. Только в двух из восьми последних голов было забито больше четырёх голов. При этом одна из них проходила в Милане, а в другой «Болонья» была ослаблена сразу двумя удалениями. В этот раз на кону стоит многое. Количество очков одинаковое, шансы выигравшей команды добыть путёвку в еврокубки заметно повысятся. С мотивацией проблем быть не может, а вот что касается дисциплины и игры на результат, то «Болонья» — фаворит. Плюс преимущество в виде поддержки болельщиков.

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