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«Вест Хэм» — «Лестер»: назван фаворит матча чемпионата Англии

«Вест Хэм» — «Лестер»: назван фаворит матча чемпионата Англии
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27 февраля состоится матч 27-го тура чемпионата Англии, в котором «Вест Хэм» примет «Лестер». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Главный судья — Стюарт Атвелл.

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Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Вест Хэма» предлагается с коэффициентом 1.65, что равно приблизительно 60% вероятности.

Победа «Лестера» оценивается коэффициентом 5.30 — в районе 18%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30, что составляет около 22%.

В то же время аналитики считают, что матч «Вест Хэм» — «Лестер» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.73. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.

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