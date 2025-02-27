«Вест Хэм» — «Лестер»: прогноз и ставки на матч АПЛ

27 февраля состоится матч 27-го тура чемпионата Англии, в котором «Вест Хэм» примет «Лестер». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Главный судья — Стюарт Атвелл.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Вест Хэма» предлагается с коэффициентом 1.65, что равно приблизительно 60% вероятности.

Победа «Лестера» оценивается коэффициентом 5.30 — в районе 18%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30, что составляет около 22%.

В то же время аналитики считают, что матч «Вест Хэм» — «Лестер» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.73. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.