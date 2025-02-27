«Вест Хэм» — «Лестер»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Вест Хэм» — «Лестер».

Ставка: «Вест Хэм» победит + тотал больше 1.5 гола за 1.93.

С располагающимися ниже в турнирной таблице первенства командами «молотобойцы» очень редко теряют очки. Вопрос престижа. Да и потом, они банально сильнее. В АПЛ чаще «Лестера» пропускает лишь замыкающий турнирную таблицу «Саутгемптон», с котором «молотобойцы» дома в этом сезоне ещё не встречались, а на выезде обыграли со счётом 1:0. В среднем за игру в первенстве «лисы» получают 2,2 мяча.

Совсем под откос дела пошли у «Лестера» после того, как мостик занял легендарный Руд ван Нистелрой. Хотя в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» нидерландец справлялся весьма неплохо. И с «лисами» он начал за здравие. Даже получилось обыграть «Вест Хэм» (3:1) в первом круге. Теперь «молотобойцы» станут мстить. И месть их будет жестокой.

«Лестер» проиграл 10 из 11 предыдущих матчей чемпионата Англии. Лишь один раз за этот период времени пропустил меньше двух голов, и только в трёх играх получилось забить. «Лисы» установили антирекорд АПЛ: потерпели шесть домашних поражений подряд всухую.

Дело идёт к отставке Руда ван Нистелроя. После разгромного поражения от «Брентфорда» (0:4) в игре предыдущего тура АПЛ, клуб покинули два его помощника. Вряд ли на команду это окажет значительное воздействие. Проблемы комплексные. Для их решения нужны время, ресурсы и много тяжёлой работы.