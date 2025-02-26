Овечкин забил 30-й гол в сезоне. Зашёл коэффициент 3.50

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (1:3) отметился заброшенной шайбой.

Форвард отличился на 45-й минуте, реализовав большинство. Всего в текущем сезоне в активе Овечкина 30 голов и 17 результативных передач в 42 матчах регулярки. Александр стал первым россиянином в нынешнем сезоне с 30 и более заброшенными шайбами.

Поражение «Вашингтона» стало для букмекеров сюрпризом. Ставки на победу «Калгари» в основное время принимались с коэффициентом 3.95: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3950 рублей.

На тотал меньше 5.5 гола давали 2.15, на гол Овечкина — 1.70. Результативный бросок россиянина в третьем периоде оценивался коэффициентом 3.50.