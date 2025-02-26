«Реал Сосьедад» — «Реал»: прогноз Владислава Радимова на матч Кубка Испании

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Кубка Испании «Реал Сосьедад» — «Реал».

Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет за 2.00.

«С одной стороны, «Реал» — явный фаворит всего соревнования, да и в каждом матче должен быть фаворитом. С другой, противостоять будет «Сосьедад», у которого были проблемы в чемпионате, но сейчас клуб пришёл в норму. После травм восстановились многие футболисты, в том числе и Захарян, что усиливает скамейку. Можно вспомнить и последнюю встречу между командами в Сан-Себастьяне, в которой со счётом 2:0 выиграли мадридцы. Однако «Реал» тогда абсолютно точно не заслуживал победить, и по ходу игры ближе был даже «Сосьедад».

Это кубковое противостояние, и здесь всё будет решаться во втором матче. Но «Реал Сосьедад» сейчас силён дома, и я бы предположил, что он не уступит в первом поединке. Во-первых, потому что выступает на своём стадионе. Во-вторых, на меня произвело впечатление очень хорошее качество игры в прошлой очной встрече. Наконец, «Мадрид» когда-то должен уставать, и все его проблемы, особенно в линии обороны, говорят о том, что «Сосьедад» забьёт.

К тому же недавно клуб из Сан-Себастьяна отгрузил пять голов «Мидтьюллану» в Лиге Европы, да и в целом выглядел уверенно. Сейчас клуб разобрался с «Леганесом» (3:0), перед этим в чемпионате дома победил «Эспаньол» (2:1), то есть на своём поле команда очень сильна. И неважно, что соперником будет мадридский «Реал». Думаю, что «Сосьедад» будет играть с позиции силы, и можно взять 1X: победу хозяев или ничью», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».