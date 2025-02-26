«Реал Сосьедад» — «Реал»: ставка Александра Мостового на полуфинальный матч Кубка Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлложил ставку на матч Кубка Испании «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» 2:1 за 7.60.

«Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид встретятся в первом матче полуфинала Кубка Испании. Сейчас уровень соперников сильно разный. Верю тут в успех гостей.

«Реал» Мадрид добыл победу в Ла Лиге на прошлых выходных. Клуб одолел «Жирону» со счётом 2:0, сделал это уверенно. И особенно важно мадридцам было выиграть, потому что до этого у них была серия без побед из трёх встреч. Причём объяснима была только ничья с «Атлетико» (1:1). Другие две неудачи были более странными – 1:1 с «Осасуной» и 0:1 с «Эспаньолом». Из-за этих результатов «Реал» не сумел оторваться от преследователей, сейчас в чемпионате клуб уступает «Барселоне» с первой строчки по дополнительным параметрам.

У «Реала Сосьедад» последние результаты были даже чуть лучше. Всего в одной из шести игр коллектив потерял очки – 0:3 от «Бетиса» в Примере. В остальных матчах баски выигрывали. В прошлом туре на выходных они одолели «Леганес» (3:0), в этой игре в основе вышел Захарян, который открыл счёт и забил первый гол в сезоне. Но в таблице «Сосьедад» всё ещё идёт за пределами еврокубковой зоны, на восьмой строчке с 34 баллами.

Также обе команды участвовали в еврокубках недавно. Но соперники у них были совершенно разного калибра. «Реал» Мадрид в Лиге чемпионов смог одолеть «Манчестер Сити» в 1/16 финала – победы в обоих матчах (3:2 и 3:1). «Сосьедад» же выступает в Лиге Европы, где он на той же стадии плей-офф прошел «Мидтьюлланн» (2:1 и 5:2).

Да, встреча в середине недели, далеко не факт, что соперники сыграют полностью основными составами, у «Мадрида» ещё и много травмированных. Плюс это только их первая встреча в полуфинале. Так что оставлять все силы на поле не так обязательно.

Но даже в таких условиях ставлю на победу «Реала», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».