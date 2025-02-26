«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз Виктора Гусева на матч АПЛ

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 2.08.

«Тоттенхэм» в Лондоне будет принимать «Манчестер Сити». И давайте посмотрим на эту игру с точки зрения приоритетов для «Тоттенхэма» и для «Манчестера». Вы мне скажете: «Какие приоритеты, эти футболисты — профессионалы, они выходят на каждую игру и борются за победу в конкретном матче». Совершенно верно, но всё-таки приоритеты в футбольной жизни есть, и давайте с точки зрения этих приоритетов поговорим о ситуации для той и другой команды.

В предыдущем 26-м туре «Тоттенхэм» на своём поле выиграл у «Ипсвича» (4:1) с двумя голами Джонсона, который вернулся после травмы. Мы знаем его голевое чутьё. Сон себя снова проявил как великолепный ассистент. И вообще надо сказать, что в линии атаки хороший подбор исполнителей у «Тоттенхэма».

Но, конечно, надо отметить, что всё-таки «Ипсвич» аутсайдер, что даже в этом матче «Тоттенхэм» всё равно пропустил мяч в свои ворота. Но вот смотрите: 12-е место в чемпионате, вниз уже не опустится «Тоттенхэм», до зоны еврокубков очень далеко. Остаётся Лига Европы. В Лиге Европы ждут матчи с «АЗ Алкмар», которые очень как раз важны для «Тоттенхэма». Поэтому мотивация, ну, наверное, она есть в том смысле, в котором я сказал с самого начала о конкретном матче. Но всё-таки во главу угла, я думаю, сейчас ставится не АПЛ.

В отличие от «Сити», у которого четвёртое место. Да, чемпионства уже не видать, но есть возможность попасть в новый цикл Лиги чемпионов. Ведь из этой Лиги чемпионов «Манчестер Сити» вылетел, проиграв два матча «Реалу» — 2:3 и 1:3. Кроме того, до того было поражение (1:5) от «Арсенала». Ну, победа над «Ньюкаслом» (4:0) с тремя голами Мармуша. Сразу скажем, что есть хет-трик, но пока это не тот человек, который бы вёл за собой команду в атаку. И потом в последнем туре поражение от Ливерпуля (0:2). Есть злость. И, конечно же, есть желание взять реванш непосредственно у «Тоттенхэма». В первом круге на своём поле «Манчестер Сити» «Тоттенхэму» проиграл 0:4. До этого «Тоттенхэм» выбил «Сити» из Кубка, победив 2:1. Поэтому тут совершенно всё очевидно с точки зрения настроя футболистов «Манчестер Сити».

Если посмотреть на статистику «Тоттенхэма», в общем-то это не домашняя команда. Он склонен проигрывать дома.

«Сити» не считается фаворитом в этой игре, несмотря на то что 4-е и 12-е место. И «Сити» — это не та команда Гвардиолы, которую мы видели ещё совсем недавно. Тем не менее вот эти соображения, приоритеты, злость, реванш, они, я думаю, сыграют.

Вне зависимости, будет ли на поле Холанд, потому что мы знаем, что у главного нападающего «Манчестер Сити» травма. На данный момент неясно, выйдет ли он на поле. Но даже без Холанда, даже если его не будет, в матче «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» поставлю на победу «Манчестер Сити», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».