«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз Эдуарда Мора на игру чемпионата Англии 26 февраля

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.90.

«В 27-м туре чемпионата Англии состоится интересная встреча в Лондоне между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити». Её можно было бы назвать центральной, но команды в этом году разочаровывают своих болельщиков.

«Сити» вылетел из Лиги чемпионов и теперь борется только за то, чтобы в следующем году сыграть в ней снова. Пока у команды это получается, но конкуренты наступают. И, конечно, команде нужно набирать очки. «Тоттенхэму» же в этом году ничего уже и не нужно. Команда находится в середине таблицы и не претендует на еврокубки. За выживание также можно не бороться, так как место в элите они уже себе гарантировали.

У «Сити» явно будет больше желания победить, тем более что нужно реабилитироваться после болезненных поражений от «Реала» и «Ливерпуля». Единственное, что может осложнить им задачу, — травма Холанда. Неясно, появится ли он на поле или нет. Но я думаю, что и без него «Сити» обязан побеждать, пусть даже в упорной борьбе. Сколько будет голов в этом матче, сказать сложно. Поэтому я дам лишь один прогноз на эту игру — чистая победа «Манчестер Сити», — приводит слова Мора «РБ Спорт».