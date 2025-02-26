«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: ставка Дмитрия Градиленко на игру АПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити».

Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет за 1.83.

«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» сыграют в АПЛ. Хозяева продолжают играть нестабильно, чередуя качественную игру и положительный результат с удивительными потерями. Я, к примеру, о поражении дома «Лестеру», который стоит на вылет, и безусловную победу над «Манчестер Юнайтед», а также победы в Лиге Европы над «Эльфсборгом» и «Хоффенхаймом». И всё это за один месяц — восемь матчей, пять побед.

Осенью 2024 года команды провели между собой два матча. 23 ноября в рамках АПЛ матч закончился со счётом 4:0 в пользу «Тоттенхэма», а в октябре на Кубок «Тоттенхэм» тоже был сильнее.

«Ман Сити» за этот же период, в последний месяц, имеет на одно поражение больше, но и соперники были сильнее — два поражения «Реалу», по одному — «Ливерпулю» и «Арсеналу». Потеря Холанда, нестабильная игра и преимущество в три раза по победам в Лондоне у хозяев, из восьми матчей шесть побед против двух у «Манчестер Сити» — всё это подталкивает меня на следующий прогноз: «Тоттенхэм» не проиграет за 1.83», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».