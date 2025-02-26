«Ноттингем Форест» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.95.

«В 27-м туре АПЛ встретятся «Ноттингем Форест» и «Арсенал», две команды, борющиеся за топ-2 сейчас. При этом обе не лучшим образом провели последние матчи, терпели неудачи. Но всё равно тут отдаю предпочтение гостям.

В двух из трёх последних матчей оба коллектива проигрывали. Правда, у «Арсенала» на АПЛ приходится только одна неудача – 0:1 от «Вест Хэма» на выходных. Там с 73-й минуты клуб играл вдесятером. Впрочем, вопросы к «канонирам» были и до этого, не сумели они создать и реализовать достаточно своих моментов. Другая неудача произошла в Кубке лиги – в полуфинале команда Артеты проиграла «Ньюкаслу» (0:2) и вылетела из турнира (0:4 по итогу).

А вот «Ноттингем Форест» дважды проиграл как раз в Премьер-лиге, причём соперникам, идущим ниже в таблице. Сперва «Фулхэм» одолел «лесников» (1:2), а затем и «Ньюкасл». С «сороками» у них на выходных вышла результативная игра, 3:4. Причём все четыре гола команда Нуну Санту пропустила за короткий промежуток времени в первом тайме, затем сравнять ей так и не удалось.

В таблице они сохранили свои позиции. «Арсенал» идёт вторым, а «Ноттингем» — третьим. Разрыв между ними сейчас составляет шесть баллов. У «лесников» отрыв от преследователей меньше. «Арсенал» же увеличил отставание от лидирующего «Ливерпуля», уже тяжело ему будет претендовать на чемпионство.

Всё же в их паре я поверю в успех «канониров». «Ноттингем» весь сезон выглядел неплохо, навязывал борьбу топам. Даже сейчас он всё ещё идёт высоко, борется за топ-4. Но в последних встречах «лесники» проваливались. Сегодня им будет ещё тяжелее очки набрать», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».