«Манчестер Юнайтед» — «Ипсвич»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ 26 февраля

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ипсвич».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1) за 1.83.

«Манчестер Юнайтед» и «Ипсвич» встретятся в 27-м туре чемпионата Англии. Кажется, что для «красных дьяволов» это хороший шанс набрать очки. Хотя уверенно говорить об успехах нынешней команды Аморима — тяжело.

В прошлом туре «Ман Юнайтед» не смог обыграть «Эвертон» в гостях. Хотя лучше описать матч так: клуб избежал поражения в этой встрече. К середине второго тайма проигрывал он 0:2, но в конце смог дважды отличиться и сравнял. Настрой команда Аморима проявила неплохой, но включилась она только в концовке.

И пока «МЮ» продолжает чередовать разные результаты. До этого он проиграл в двух турах «Тоттенхэму» (0:1) и «Кристал Пэлас» (0:2). Между этими неудачами из Кубка Англии смогли «красные дьяволы» выбить «Лестер», но тоже сделали это не совсем уверенно — 2:1.

«Ипсвич» последнего успеха тоже добился в Кубке Англии. Но там ему выпало играть со слабым соперником — 4:1 с «Ковентри Сити». И кажется, если бы против клуба сыграл другой представитель АПЛ, у него возникли бы проблемы. Ведь подопечные Маккенны сейчас являются одними из претендентов на понижение в классе — с 17 очками они идут на 18-м месте в зоне вылета, отставая от ближайшей команды выше уже на пять очков.

Да, «МЮ» не так далеко стоит от вылетающих, в нескольких строчках. Но отрыв в очках у него большой — 13. Да и не думаю, что «Юнайтед» настолько плохо станет выступать, что опустится вплотную к зоне вылета. «Ипсвичу» же тяжело на что-то рассчитывать, у него идёт длинная серия без побед в турнире. Недавно единственное очко он набрал в игре с «Астон Виллой» (1:1), но это скорее исключение из правил.

Думаю, в таком матче у себя дома «Ман Юнайтед» обязан выигрывать. Сделает он это с форой (-1) — котировка 1.83», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».