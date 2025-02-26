«Ювентус» — «Эмполи»: ставка Эльвина Керимова на матч Кубка Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Кубка Италии «Ювентус» — «Эмполи».

Ставка: два-три гола в матче за 2.05.

«Ювентус» против «Эмполи» в Кубке Италии. «Ювентус» успел вылететь из Лиги чемпионов, проиграв ПСВ в дополнительное время. Клуб в чемпионате при этом идёт на четвёртом месте в зоне Лиги чемпионов, всё нормально. За чемпионство не удастся побороться, однако четвёртое место — достойный результат для первого сезона Тьяго Мотты.

Да, рано вылетели туринцы из Лиги чемпионов. Это, конечно, неприятно всегда для большой команды, но что сделаешь теперь. Ну вот, если за чемпионство в Серии А они побороться не могут, то реальный трофей, который можно выиграть, — это Кубок Италии. Почему бы не постараться это сделать?

«Эмполи» — проблемный, уступает всем. У него затянулась серия неудач безвыигрышная, уже тянется долго — около 10 матчей. В прошлом раунде «Эмполи» прошёл «Фиорентину» в серии пенальти. Здесь с «Юве» ему, конечно, будет тяжело.

Я в исход, наверное, лезть не буду. ЯВыбрал такую ставку: количество голов — два или три в матче с коэффициентом 2.05. Совсем недавно, кстати, эти команды встречались друг с другом. «Ювентус» выиграл 4:1, но там 90 минут счёт был 2:1. В добавленное время уже «Юве» дважды забил, а «Эмполи» был в меньшинстве.

Два или три гола в матче — это ставка, которая чаще всего проходит в матче с участием «Ювентуса», как мне кажется. Я насчитал, что 19 раз в этом сезоне она проходила, когда «Юве» выступил вничью 1:1, когда выиграл 2:0, когда победил 2:1. В последнее время 2:1 он выигрывает. Не жду большого количества голов, но они, мне кажется, должны быть. Постарается решить свои вопросы «Юве» сразу», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».