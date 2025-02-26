«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: ставка Дмитрия Градиленко на матч 27-го тура АПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Ньюкасла» с форой (+1) за 2.05.

«Ливерпуль» и «Ньюкасл» сыграют в 27-м туре АПЛ. Хозяева в этом сезоне не забили и проиграли только один раз — в 4-м туре АПЛ уступили «Ноттингем Форест» со счётом 0:1. Игра «Ливерпуля» и Салаха впечатляет, поэтому они и на первом месте с форой в 11 очков.

А «Ньюкасл» идёт на пятом месте, вышел в финал Кубка английской лиги, кстати, в финале они будут играть как раз таки с «Ливерпулем». Клуб продолжает участие в Кубке Англии, и в целом сезон складывается для них очень удачно. В последней игре был обыгран сильный «Ноттингем», и хотелось бы отметить тот факт, что, пропустив первым в начале матча, «Ньюкасл» сумел не просто отыграться в первые 45 минут, а забить четыре за 11 минут. Такой скорострельности я не помню. Александр Исак, нападающий сборной Швеции и «Ньюкасла», выдаёт очередной классный сезон. Он забил уже 19 мячей, а если брать последние три сезона, то уже 50 в 76 матчах.

Нас ждёт очень интересный и, как мне кажется, результативный матч, в котором может случиться сенсация в преддверии 1/8 Лиги чемпионов, где «Ливерпуль» ждёт ещё более сильный соперник в лице «ПСЖ». И, возможно, игроки «Ливерпуля» «держат его в голове», поэтому я предлагаю рассмотреть победу «Ньюкасла» с форой (+1) за 2.05», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».