«Авангард» — «Витязь»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Витязь».

Ставка: победа «Авангарда» за 1.60.

«Авангард» – самая «горячая» команда КХЛ на данный момент. Омский клуб возглавляет рейтинг силы лиги, у него серия из шести побед подряд. Если бы не неудачный старт сезона, команда могла бы занимать куда более высокое место в турнирной таблице.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 февраля 2025, среда. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

В ближайшее время на лёд должен вернуться Владимир Ткачёв, восстанавливавшийся после тяжёлой травмы с лета. Однако и без него состав «ястребов» выглядит внушительно. В последних пяти матчах Константин Окулов набрал 8 (3+5) очков, а Райан Спунер и Наиль Якупов – по 7 баллов.

На фоне мощного «Авангарда» «Витязь» смотрится блёкло. Команда идёт в нижней части таблицы и второй сезон подряд остаётся без плей-офф. Восточный выезд коллектив Десяткова начал с поражения от «Автомобилиста» (1:2), а в Омске взять очки будет крайне сложно.

«Авангард» выглядит фаворитом по всем параметрам. Ставим на его победу в основное время», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».