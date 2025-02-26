«Оттава» – «Виннипег»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч НХЛ «Оттава» – «Виннипег».

Ставка: победа «Виннипега» за 2.05.

«Всё хорошее когда-нибудь заканчивается, вот и десятиматчевой победной серии «Виннипега» вроде бы пора прерваться, тем более что две игры после перерыва на Турнир четырех наций «Джетс» крайне натужно выиграли, сравнивая счет на последней минуте. Да и «Оттаве» очки очень и очень нужны – борьба за плей-офф в разгаре, а «Рейнджерс», «Бостон» и «Коламбус» наступают на пятки. Но не в этот раз.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 27 февраля 2025, четверг. 03:00 МСК Оттава Сенаторз Оттава Не начался Виннипег Джетс Виннипег Кто победит в основное время? П1 X П2

Во-первых, велика вероятность отсутствия Брэди Ткачака, получившего повреждение в сборной США. С «Монреалем» он не сыграл, и «сенаторов» попросту «развалили». Во-вторых, Линус Улльмарк после травмы сам не свой и даже уступил место в воротах сборной Швеции Густафссону. А против него выйдет единственный реальный претендент на «Везина трофи» и даже, возможно, будущий обладатель «Харт трофи» Коннор Хеллибак.

В-третьих, серьезно сказывается на «Оттаве» потеря фактически целого звена – важнейшего центрального Норриса, и двух очень полезных форвардов Пинто и Казинса. Они так и не успели восстановиться.

Так что ждем продолжения победной поступи «Джетс», у которых пока еще остаются математические шансы на то, чтобы повторить феноменальный рекорд «Бостона» сезона-2022/2023: 65 побед. Правда, для этого нужно выиграть все 24 оставшихся матча», — приводит слова Тубольцевой «ВсёПроСпорт».