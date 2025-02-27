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СКА — «Динамо»: определён фаворит матча КХЛ

СКА — «Динамо»: определён фаворит матча КХЛ
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В четверг, 27 февраля, на льду «СКА Арены» в Санкт-Петербурге состоится матч СКА — «Динамо» Москва. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Романа Ротенберга. Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.24, что приблизительно равно 43% вероятности.

Победа московского «Динамо» по итогам трёх периодов оценивается в 3.15 — 31% вероятности. Если соперникам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 3.80 (26%).

Поставить на серию послематчевых буллитов можно за 7.80. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в Санкт-Петербурге. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.36.

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