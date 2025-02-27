СКА — «Динамо»: прогноз на матч в Санкт-Петербурге

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на игру СКА — «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» с форой (0) за 2.32.

Московское «Динамо» провалило домашние матчи с «Сочи» (3:5) и минским «Динамо» (0:5), зато сумело реабилитироваться в последней встрече с ярославским «Локомотивом» (3:1) на выезде. Ярославцы нанесли больше бросков в створ ворот и выиграли больше вбрасываний, но хуже реализовали свои шансы.

Будет логично, если после неприятного домашнего поражения от «Спартака» петербургский СКА на своём льду попробует отыграться на московском «Динамо». Разумеется, активно пойдёт вперёд, будет контролировать шайбу. Бело-голубые ловко подловили лидера КХЛ, сработали тактические действия. Если так же внимательно сыграть с петербуржцами, тоже можно будет рассчитывать на очки.

Ещё один фактор в пользу гостей — история очных встреч. Московское «Динамо» выиграло четыре из пяти предыдущих матчей со СКА. Проиграло всего один, в овертайме. А при таких раскладах можно даже рискнуть и проверить победу гостей с нулевой форой. В случае ничьей в основное время произойдёт возврат. Хотя бело-голубые вполне могут победить с каким-нибудь близким счётом, как это часто бывало в этом сезоне.