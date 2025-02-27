«Вашингтон» — «Сент-Луис»: букмекеры оценили шансы команд

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28 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон» примет «Сент-Луис». Встреча пройдёт на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 1.78, что приблизительно равно 53% вероятности.

Победа «Сент-Луиса» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.90 (около 25% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.40 (22%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Вашингтон» — «Сент-Луис» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.20, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.63.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 8.50. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 9.00.