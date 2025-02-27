«Вашингтон» — «Сент-Луис»: прогноз на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Вашингтон» — «Сент-Луис».

Ставка: тотал больше 6 шайб за 1.87.

После разгромной победы над «Питтсбургом» (8:3) и крупной – над «Эдмонтоном» (7:3) — поражение дома от «Калгари» (1:3) и спуск на вторую строчку в сводной таблице НХЛ. Это что за дела, «Кэпиталз»? Рано расслабляться. До конца сезона ещё немало времени.

«Блюзмены» проиграли только один из семи предыдущих матчей в основное время. Неплохо, но, с другой стороны, шесть из этих встреч проходили в Сент-Луисе. Избежать крупного поражения от «Вашингтона» поддержка родных болельщиков не помогла. А теперь и её не будет.

Впрочем, «Сент-Луис» может и в гостях удивить. Он очень нестабилен и как раз поэтому весьма опасен. Очень многое зависит от настроя, с которым команда выходит на лёд. Если игра идёт, сдержать нападающих, в частности набравшего очки в шести из семи последних матчей Павла Бучневича, становится очень сложно.

С высокой долей вероятности, как и в прошлый раз, голов будет много. «Вашингтон» заряжен исправиться за поражение от «Калгари», а «Сент-Луис» воодушевлён победами в двух предыдущих встречах с «Колорадо» (3:1) и «Сиэтлом» (7:2). Почему бы не проверить тотал больше 6 шайб за 1.87?

В шести из семи последних очных матчей соперники покорили эту планку. В пяти забили семь и более голов. В конце концов, «Вашингтон» является самой результативной командой лиги. Лишь три раза в этом сезоне команда потерпела больше одного поражения подряд. Спенсер Карбери оперативно устраняет ошибки. Если мало забили «Калгари», значит, должны исправиться во встрече с «Сент-Луисом».