Названы шансы «Монако» прервать неудачную серию

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28 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Франции, в котором «Монако» примет «Реймс». Встреча пройдёт в Монако. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный судья — Эрик Ваттеллье.

В пяти предыдущих матчах во всех турнирах монегаски выиграли лишь однажды.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Монако» предлагается с коэффициентом 1.41, что равно приблизительно 70% вероятности.

Победа «Реймса» оценивается коэффициентом 7.70 — в районе 12%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.40, что составляет примерно 18%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Монако» — «Реймс» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.69.