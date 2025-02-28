«Штутгарт» — «Бавария»: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии

28 февраля состоится матч 24-го тура немецкой Бундеслиги, в котором на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте местный «Штутгарт» примет мюнхенскую «Баварию». Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Букмекеры в считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.69, что составляет около 56% вероятности.

Победа «Штутгарта» оценивается коэффициентом 4.80 — приблизительно 21%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40, что составляет около 23%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Штутгарт» — «Бавария» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.47.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.49.