«Болонья» — «Милан»: прогноз Эльвина Керимова на матч Серии А

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Болонья» — «Милан».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.82.

«Эти команды представляли Италию в Лиге чемпионов в этом сезоне, но обе вылетели. «Болонья» – чуть раньше, после группового этапа. «Милан» дошел до стадии плей-офф и вылетел уже от «Фейеноорда». В чемпионате обе команды соседствуют в таблице и сохраняют шансы на попадание в топ-4, хотя есть отставание по очкам. Они ведут борьбу за еврокубки. В идеале, конечно, «Милан» точно планирует бороться за Лигу чемпионов. С «Болоньей» все сложнее, но она тоже хочет повторить свой прошлогодний успех уже с другим тренером.

В прошлом туре Серии А «Милан» проиграл «Торино», несмотря на большое игровое преимущество. 65% владения мячом, 26 ударов по воротам против девяти у соперника. XG у «Милана» был около 3, а у соперника значительно ниже. Конечно, сейчас команда находится в непростом положении. Резкого улучшения после назначения Консесайу не произошло, после отставки Фонсеки ситуация не стабилизировалась.

Но матч с «Болоньей» очень важен, так как это встреча с прямым конкурентом. В прошлом туре «Болонья» уступила «Парме» 0:2. У нее бывают такие матчи. Во-первых, прервалась 10-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах. Команда находилась в хорошей форме. Во-вторых, бывают игры, в которых доминирующая команда сталкивается с трудностями. Она владела мячом 75% времени, допустила только четыре удара по своим воротам, сама нанесла 16, но проиграла 0:2.

Против «Болоньи» соперники часто закрываются. Это был тот случай, когда «Болонья» с трудом создавала моменты, а ее XG оказался ниже, чем у «Пармы». Такая типичная история для команды, которая много владеет мячом, но страдает в позиционных атаках.

Честно говоря, с точки зрения прогноза для меня все очевидно. В шести из последних семи матчей «Болоньи» проходила ставка на ТМ (2,5). У «Милана» в четырех из пяти последних матчей во всех турнирах также заходила эта ставка.

Скорее всего, мячом больше будет владеть «Болонья» – команда под руководством Итальяно играет в доминирующий футбол. «Милан», вероятно, постарается подстроиться. В любом случае это матч, в котором у «Болоньи» могут возникнуть проблемы в позиционном нападении. Наверное, большого количества голов ждать не стоит. Мой прогноз – ТМ (2,5) за 1,82», — приводит слова Керимова «РБ Спорт».