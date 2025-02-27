«Болонья» — «Милан»: прогноз Семёна Зигаева на игру Серии А

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Серии А «Болонья» — «Милан».

Ставка: обе забьют за 1.73.

«Болонья» начинала сезон как команда Лиги чемпионов, но выводил её туда Тьяго Мотта, который отправился в «Ювентус», а сменивший его Винченцо Итальяно и футбол видит по-другому, да и состав получил иной. В итоге итальянцы провалились в групповом этапе, финишировав лишь на 28-й строчке, забив при этом всего четыре мяча, меньше только у «Янг Бойз». В чемпионате Италии «Болонья» тоже выглядит неоднозначно, команда выступает неровно, но тут сказывается игра в двух турнирах и отсутствие длинной скамейки. После того как стало понятно, что плей-офф в еврокубке не светит, наладились результаты в Серии А, команда Итальяно подтянулась к лидерам и, если бы неудача в последнем туре, была бы сейчас шестой в пяти очках от зоны Лиги чемпионов.

«Милан» в этом сезоне выглядит ещё более неоднозначно, к 2025 году назрела тренерская отставка и команду возглавил Сержиу Консейсау. Португалец сразу выиграл Суперкубок Италии, при этом в обоих матчах отыгравшись, уступая в счёте. Да и в Лиге чемпионов команда в плей-офф попала, но дальше продвинуться не смогла. «Фейеноорд» оказался сильнее по сумме двух встреч и теперь будет играть против «Интера». В чемпионате Италии дела также обстоят не лучшим образом. Поражение в последнем туре от «Торино» оставило «Милан» за пределами зоны еврокубков, но успех в ближайшей игре может это исправить.

Это матч 9-го тура, который перенесли из-за наводнения в Болонье, после него турнирная таблица Серии А приобретёт полноценный вид. Сейчас обе команды имеют по 41 очку, успех поднимет их на шестую строчку с отставанием в пять очков от зоны Лиги чемпионов. Если учесть все проблемы команд, мы вправе ждать голы, потому выберем самый простой и очевидный вариант», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».