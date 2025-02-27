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СКА — «Динамо» Москва: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ 27 февраля

СКА — «Динамо» Москва: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ 27 февраля
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Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» с форой (0) за 2.32.

«Это уже шестая встреча между командами в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Пока в четырёх из них победу в основное время одержали бело-голубые, и лишь один раз команда Романа Ротенберга праздновала успех. Это было в Москве по итогам овертайма.

Предыдущие матчи этих команд получились довольно интересными. СКА дома был деклассирован «Спартаком» (2:7). «Динамо» после небольшого кризиса и трёх поражений подряд сумело обыграть «Локомотив» в Ярославле. Москвичи забросили две шайбы во втором периоде и уверенно довели встречу до победы. «Динамо» и здесь должно побеждать, ведь у СКА необъяснимые проблемы в обороне. Вернувшийся после травмы Плешков пропустил шесть шайб – психологически ему было тяжело. Но в целом оборона СКА не помогала своему голкиперу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» будет следовать своей модели игры – от обороны, не давать сопернику пространства, но при этом использовать свои шансы в атаке. К тому же СКА – отличный раздражитель для бело-голубых, так что я жду уверенной победы «Динамо».

Можно взять их победу с форой – если вы хотите немного подстраховаться, то просто победу в основное время. А если любите риск, можно взять фору (-1) – коэффициент будет приличный. Также можно рассмотреть «верх», ведь у обеих команд есть проблемы с вратарями, и «низового» сценария я здесь не жду», — приводит слова Габдрафикова «РБ Спорт».

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