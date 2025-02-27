«Северсталь» — «Торпедо»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Череповце

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Торпедо».

Ставка: ТБ 6 за 2.15.

«Самобытная команда Андрея Козырева «Северсталь» вернулась с выезда по маршруту Астана — Екатеринбург — Магнитогорск и начинает домашнюю серию, которая начнется с матча против хорошо знакомой ему командой из Нижнего Новгорода. Кто одержит победу в противостоянии — Козырев или Ларионов?

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Этот вопрос действительно интересный и чтобы попробовать дать на него ответ необходимо обратиться к тому, как команды уже играли в нынешнем сезоне. 4 сентября — Нижний Новгород — победа «Северстали» 3:0. 18 сентября — Череповец — победа «Северстали» 5:4.

Отлично помню оба этих матча в сентябре. С матча друг с другом команды, собственно, и начали сезон. Второй матч был зрелищнее и обязан был заканчиваться вничью в основное время. Помешал этому собственный привоз Китона Томпсона, который в довольно простой ситуации не вывел шайбу из зоны и позволил череповчана соорудить атаку, которую своим точным броском завершил один из лучших снайперов КХЛ Кирилл Пилипенко. Как видите, оба матча остались за «Северсталью» и наверняка нижегородцы захотят поквитаться. Уверен, этот матч принципиален для обоих наставников. Даже если они в этом не признаются.

«Северсталь» вернулась из поездки с двумя победами в трех матчах и после игры с «Металлургом» получила два дня передышки. «Торпедо» в Череповце начнет новую выездную серию, которая пройдет по маршруту Череповец — Москва (ЦСКА) — Балашиха. А перед этим была домашняя серия из двух матчей — победили «Сочи» и проиграли ЦСКА.

Надеюсь, что данный матч получится результативным. В обеих командах есть исполнители и наверняка есть желание показать зрелищный хоккей. Поэтому я беру довольно рисковый тотал», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».