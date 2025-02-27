Прокуратура проверит спортивные федерации на предмет использования отчислений букмекеров

Прокуратура РФ проведёт проверки в отношении ряда спортивных федераций. Поводом для этого стало некорректное использование целевых отчислений букмекеров. Об этом сообщила заместитель руководителя секретариата зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко Наталья Паршикова на заседании думского комитета по физкультуре и спорту.

«Счётной палатой были проведены внеплановые проверки использования целевых отчислений от азартных игр. По некоторым федерациям ведутся прокурорские проверки. Есть опредёленные нарушения, которые требуют уже другого надзора и принятия соответствующих мер», — приводит слова Паршиковой ТАСС.

В октябре 2023 года Счётная палата РФ выступила с заявлением о том, что 45% получаемых от букмекеров спортивными федерациями целевых отчислений используют не по назначению.