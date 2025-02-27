Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Прокуратура проверит спортивные федерации на предмет использования отчислений букмекеров

Прокуратура проверит спортивные федерации на предмет использования отчислений букмекеров
Аудио-версия:
Комментарии

Прокуратура РФ проведёт проверки в отношении ряда спортивных федераций. Поводом для этого стало некорректное использование целевых отчислений букмекеров. Об этом сообщила заместитель руководителя секретариата зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко Наталья Паршикова на заседании думского комитета по физкультуре и спорту.

«Счётной палатой были проведены внеплановые проверки использования целевых отчислений от азартных игр. По некоторым федерациям ведутся прокурорские проверки. Есть опредёленные нарушения, которые требуют уже другого надзора и принятия соответствующих мер», — приводит слова Паршиковой ТАСС.

В октябре 2023 года Счётная палата РФ выступила с заявлением о том, что 45% получаемых от букмекеров спортивными федерациями целевых отчислений используют не по назначению.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android