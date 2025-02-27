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Михаил Дегтярёв: Российский спортивный фонд будет контролировать до 90% отчислений БК

Михаил Дегтярёв: Российский спортивный фонд будет контролировать до 90% отчислений БК
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Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв в эфире телеканала «Матч!» рассказал о Российском спортивном фонде, который будет распределять целевые отчисления букмекеров.

По словам чиновника, до 90% всех отчислений будет поступать в новую структуру после принятия соответствующего закона.

«От иностранных турниров, будь это Лига чемпионов или НБА, если наши люди ставят, все пойдёт в РСФ, дабы прозрачно и справедливо их раздавать в федерации по видам спорта. За каждый рубль нужно будет ответить. Основная цель — детско‑юношеский спорт», — отметил Дегтярёв.

Он также добавил, что федерации и лиги продолжат получать букмекерские отчисления от заключения пари на события внутри страны напрямую от ППК «Единый регулятор азартных игр».

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