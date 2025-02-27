«Северсталь» – «Торпедо»: ставка Владимира Плющева на встречу КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Северсталь» – «Торпедо».

Ставка: победа «Торпедо» за 3.05.

«В матчах между играющими, делающими акцент на креатив соперниками всегда забивается много голов – вот и сейчас их будет больше 6. Победителя предсказать труднее. Высока вероятность ничьей в основное время. Против «Торпедо» может сыграть неумение отыгрываться (нижегородцы частенько демонстрируют, что не способны переломить матч, когда уступают в счете). Против «Северстали» — усталость после выезда на Урал.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Если не хотите ставить на овертайм, то возьмите минимальную победу гостей. Их козырем может стать турнирная мотивация. Шансы догнать Минск (или, чем черт не шутит, СКА) еще есть – и команда Ларионова демонстрирует, что это для нее важно. Отсюда и бешеная самоотдача в последние три недели, отсюда и шансы увезти два очка из Череповца», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».