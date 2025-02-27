«Северсталь» – «Торпедо»: ставка Владимира Плющева на встречу КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Северсталь» – «Торпедо».
Ставка: победа «Торпедо» за 3.05.
«В матчах между играющими, делающими акцент на креатив соперниками всегда забивается много голов – вот и сейчас их будет больше 6. Победителя предсказать труднее. Высока вероятность ничьей в основное время. Против «Торпедо» может сыграть неумение отыгрываться (нижегородцы частенько демонстрируют, что не способны переломить матч, когда уступают в счете). Против «Северстали» — усталость после выезда на Урал.
Если не хотите ставить на овертайм, то возьмите минимальную победу гостей. Их козырем может стать турнирная мотивация. Шансы догнать Минск (или, чем черт не шутит, СКА) еще есть – и команда Ларионова демонстрирует, что это для нее важно. Отсюда и бешеная самоотдача в последние три недели, отсюда и шансы увезти два очка из Череповца», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».